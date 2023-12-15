Си Цзиньпин поздравил НСАКТ с 50-летием

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу поздравил Национальный совет по американо-китайской торговле /НСАКТ/ и всех его членов с 50-летием организации и передал приветствия представителям различных общественных кругов США, которые на протяжении долгого времени заботливо поддерживают китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество.
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