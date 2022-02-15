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В Австрии заявили, что Северный поток - 2 не будет запущен в случае конфликта на Украине

В Австрии заявили, что Северный поток - 2 не будет запущен в случае конфликта на Украине

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Никто в Европейском союзе не даст разрешение на запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" при "военной агрессии" России против Украины.

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