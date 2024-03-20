Четыре типажа «плохих девочек», которых просто обожают мужчины. А потом ноют и жалуются!

ВА

Владимир Акулов

А еще не написали про самых пакостных дам... Точнее , - *не дам* ! Которые *не дают * своим законным мужьям секса ! Есть такие сволочи ! У своих родственников это заметил и разведал ! Посторонние семьи это *повреждение* отношений скрывают ... Чтобы замуж девушку взяли - давала вначале парню, будущему мужу сладкий сексуальный *медик*... Но как только родила 2 детей - все ! Никакого секса мужу не дает ... Потому что секс - это *насилие * над женщиной... И , вообще , секс - это некрасиво и мерзко ! " -Ты мне уже лет 30 *не даешь * ! - жалуется , вытирает пьяные сопли муж Валера .- Я из-за тебя алкоголиком стал ... Пью водку , чтобы хоть какаю-то радость в жизни иметь "! Знаю много таких семейных пар - не исполняют жены *свои супружеские обязанности *... Или они репрессированные неосознанные лесбиянки , или асексуалы , или совсем тупые фригидные *брёвна* ?! .. Думаю , поэтому и бьют *голодные* мужья этих отвратительных жен об ...потолок ... А бывает , и убивают на почве сексуальных лишений...Точно по психологии : неудовлетворенные желания рождают невроз и агрессивность... Это большое горе - иметь мужику такую мерзкую жену.