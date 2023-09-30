"А кизяк на что?" Наши отказали казахам в бензиновой помощи

Алексей Камышов

Давно пора хитрожопых нурсултанцев на место ставить, или скоро там вторая "украина" в полный рост "нарисуется". А то привыкли здесь на халяву столоваться, а друзей себе среди наших врагов заводить. Вот пусть они им и бензин, и воду, и пожрать на халяву привезут. Посмотрим, как их новые "друзья" им пообещают пообещать их "накормить", но только за кредиты МВФ... 😂😂😂