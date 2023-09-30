Страна и люди
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Страна и люди

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"А кизяк на что?" Наши отказали казахам в бензиновой помощи

"А кизяк на что?" Наши отказали казахам в бензиновой помощи

"Самим нужно." Не хотят повернуть реки, так пусть топливо дадут. Астана привыкла решать проблемы за счет старшего небрата.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Давно пора хитрожопых нурсултанцев на место ставить, или скоро там вторая &quot;украина&quot; в полный рост &quot;нарисуется&quot;. А то привыкли здесь на халяву столоваться, а друзей себе среди наших врагов заводить. Вот пусть они им и бензин, и воду, и пожрать на халяву привезут. Посмотрим, как их новые &quot;друзья&quot; им пообещают пообещать их &quot;накормить&quot;, но только за кредиты МВФ... 😂😂😂
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5 час.
Анатолий Анатольев
ВРАГУ помогать??? МОЧИТЬ хитрожопых!!!
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5 час.
РОМАН Молчанов
Да пошли они в Ж.
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4 час.

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