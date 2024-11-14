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Царьград

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Глава МИД Украины Тихий публично отказался от разработки Киевом ядерного оружия

Глава МИД Украины Тихий публично отказался от разработки Киевом ядерного оружия

По словам дипломата, Украина не владеет ядерным оружием и не намерена его создавать, несмотря на разговоры об этом.

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