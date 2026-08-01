«Секретная» записка: Минфин США старается спасти японскую иену Случайный кадр, сделанный фотографом агентства Reuters во время заседания американского кабинета в Кэм.
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«Секретная» записка: Минфин США старается спасти японскую иену Случайный кадр, сделанный фотографом агентства Reuters во время заседания американского кабинета в Кэм.
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