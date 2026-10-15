Брэд Питт и Инес де Рамон посетили концерт Джеймса Блейка в Париже. Одежда 62-летнего актера вызвала в сети бурные обсуждения: часть пользователей раскритиковала его стиль, тогда как другие заступились за звезду, отметив, что он всегда привлекает внимание.