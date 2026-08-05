Wayfair нарастила квартальную выручку до 3,5 млрд долларов и показала лучший денежный поток с 2020 года

Крупнейший американский онлайн-ритейлер товаров для дома и интерьера Wayfair Inc. (NYSE: W) представил отчетность за второй квартал 2026 года, зафиксировав возвращение к уверенному росту продаж и максимальный за последние шесть лет объем генерации наличных средств.
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