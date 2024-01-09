Солист "Щенков" вслед за Vacio вышел на сцену в одном носке: музыканта задержали в Пулково

Генпрокуратура России проверит солиста "Щенков" после скандальной выходки на концерте в Петербурге.Максим Тесли, солист группы "Щенки", решил "закосплеить" скандально нашумевшего рэпера Vacio с "голой вечеринки Ивлеевой", где тот появился в одном носке.
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