Игита: «Марсело сказал, что болел и переживал за Казахстан»

Вратарь сборной Казахстана по футзалу Игита рассказал о своих ближайших целях и о том, как Марсело болел за казахстанцев.

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