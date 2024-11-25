Губерниев ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Интересно, а само это чмо, - губерниеффф - оно для кого "рукопожатное" ? И еще - кто именно содержит данного антироссийского персонажа каким-то там "комментатором" ? Ему давно пора в лАндон! Или к каспарову - носки стирать да за пивом бегать.