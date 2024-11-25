Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве.
Губерниев ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе
Комментарии
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Сергей Петров
Какое же всё таки мерзо-пакостное существо этот губерниев!
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17 час.
АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
Это очень мягко сказано !!!
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14 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, а само это чмо, - губерниеффф - оно для кого "рукопожатное" ? И еще - кто именно содержит данного антироссийского персонажа каким-то там "комментатором" ? Ему давно пора в лАндон! Или к каспарову - носки стирать да за пивом бегать.
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11 час.
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