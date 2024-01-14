Лянка Грыу: "В каждом из нас есть миссия добра и света" 

В каждом из нас есть миссия добра и света, и дорога эта лежит через наши мечты и желания. Позволяйте себе мечтать и следуйте за своим сердцем! Об этом написала на своей странице в соцсети известная российская актриса Лянка Грыу, дочь молдавского актера Георге Грыу, передает Noi.