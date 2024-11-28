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В Нижегородской области увеличилось количество рублёвых миллиардеров

В Нижегородской области увеличилось количество рублёвых миллиардеров

Статистикой о самых богатых жителях региона поделились в налоговой инспекции.В Нижегородской области в своих налоговых декларациях 32 человека указали доход больше одного миллиарда рублей.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Значит. Скоро. Там. Всё. Подорожает. Этих. Скоро богатых. Надо. Профильтровать
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