Депутаты городской Думы поддержали внесение изменений в перечень приватизируемого имущества

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на внеочередном заседании 4 марта 2022 года одобрила внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нижнего Новгорода на 2021–2023 годы.