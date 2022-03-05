Нижегородская правда

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Депутаты городской Думы поддержали внесение изменений в перечень приватизируемого имущества

Депутаты городской Думы поддержали внесение изменений в перечень приватизируемого имущества

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на внеочередном заседании 4 марта 2022 года одобрила внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нижнего Новгорода на 2021–2023 годы.

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