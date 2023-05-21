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Власти Украины планируют повысить стоимость электроэнергии из-за необходимости ремонта инфраструктуры

Власти Украины планируют повысить стоимость электроэнергии из-за необходимости ремонта инфраструктуры

Украинские власти планируют повысить тарифы на электроэнергию вдвое. Об этом сообщил в эфире местного ТВ глава Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

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