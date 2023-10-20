Умер композитор Геннадий Гладков. Он написал музыку к «Бременским музыкантам» и «Джентльменам удачи»

На 89-м году жизни в Москве скончался композитор, народный артист РФ Геннадий Гладков. Он известен как автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «38 попугаев», а также к таким фильмам, как «12 стульев» и «Джентльмены удачи».