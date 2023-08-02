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«Безопасность станет важным вопросом. Обеспечить ее будет сложно ввиду беспрецедентности события». Префект полиции Парижа об Олимпиаде-2024

«Нас ждут совершенно новая церемония открытия (на реке Сене – Sports.ru), необходимость охранять множество объектов, а также соревнования в городских районах.

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