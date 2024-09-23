Какой маникюр в октябре 2024 года привлечет деньги и удачу Алёна ЮрьеваОктябрь — месяц перемен, когда осенние краски вступают в полную силу, а воздух наполняется ощущением волшебства и ожидания праздников.
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