2-летний бан для Воронкова за расизм, клубы РПЛ против вылета, Fan ID на 6 стадионах, Бакаев и «Зенит», Дзагоев уходит из ЦСКА, ЧМ-2022 без российских судей и другие новости утра

Не только о футболе

1. Андрея Воронкова рекомендовано дисквалифицировать на срок до двух лет – так тренера женского волейбольного «Локомотива» хотят наказать за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» в адрес кубинской спортсменки.