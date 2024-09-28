Появились подробности убийства бизнесвумен в Саратове

Подруга скончавшейся в городе Балаково Саратовской области предпринимательницы Натальи Алешниковой назвала ее семейные отношения образцовыми, несмотря на то, что следователи рассматривают версию убийства из ревности.
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