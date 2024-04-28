Почему в интимной зоне темная кожа: причины, как сделать светлее

Задумались над тем, почему в интимной зоне темная кожа? Тогда вы зашли по адресу! Ведь в нашей статье вы отыщите не только основные причины, по которым дерма в зоне бикини приобретает более темный оттенок, но и рекомендации, которые помогут исправить этот дефект.