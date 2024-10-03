Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Здесь смогут обучать больше трёх тысяч человек ежегодно Открытие инновационной площадки практической подготовки колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево», состоявшееся при участии Сергея Собянина и Владимира Путина, стало знаковым событием для системы образования столицы.
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