Ужас Зеленского: Русские ракеты равняют с землей штабы ВСУ

ВСУ фиксируют беспрецедентный рост наших воздушных атак Константин Ольшанский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Ремонтный завод в Одессе и склады боеприпасов в Миргороде стали приоритетными целями для новой волны российских ракетных атак.
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