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Блогер Лерчек получила премию «Женщина года», взбесив Сеть

Блогер Лерчек получила премию «Женщина года», взбесив Сеть

Многие выразили недоумение тому, за какие заслуги Лерчек стала обладательницей такой премии. Скандально известная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала лауреатом премии журнала FB «Люди года» в номинации «Женщина года».

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