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Спорт Уик-Энд

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Канчельскис: Где хваленая академия «Локомотива»? За последние годы она дала одного игрока, играют блатные…

Канчельскис: Где хваленая академия «Локомотива»? За последние годы она дала одного игрока, играют блатные…

- «Локомотив» неудачно начал этот сезон. Давно не было такого провального старта. Из клуба ушло несколько футболистов.

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