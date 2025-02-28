Подлиза Трамп торпедирует мир: «Путин поддастся, он парень с башкой»

Геннадий Исаков Пока будут США с Европой, покоя на земле не будет, будут разыгрываться разные сценарии надуть Путина, взорвать изнутри Россию, потом обложить Китай, чтоб управлять всем миром. Надежды на мирные договоренности, на многополярность бесполезные. Ничего этого не будет. Потому нам надо срочно развиваться сталинскими темпами, не заигрывать с Трампом, и ни в коем случает не запускать к себе Америку. А нас розовые очки и нет внятной позиции и это плохо.

Владимир Балобаев Кто смотрел фильм Буратино-Трамп это кот Базилио,Алиса-Европа(два жулика и бандита) песня из кинофильма как раз по теме. На хвастуна не нужен нож,,ему немного подпоешь -И делай с ним, что хошь! (Расхвали его ) Ему покажешь медный грош -И делай с ним, что хошь!(пообещай снять санкции) Ему с три короба наврешь -И делай с ним, что хошь! (Пообещай ему стать другом а потом обмани).