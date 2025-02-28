БлокнотРУ Трампу все больше хочется срочно заключить «сделку на триллион долларов». Он усиленно фонтанирует идеями, щедро обещая то кнут, то пряник обеим сторонам.
Подлиза Трамп торпедирует мир: «Путин поддастся, он парень с башкой»
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Геннадий Исаков
Пока будут США с Европой, покоя на земле не будет, будут разыгрываться разные сценарии надуть Путина, взорвать изнутри Россию, потом обложить Китай, чтоб управлять всем миром. Надежды на мирные договоренности, на многополярность бесполезные. Ничего этого не будет. Потому нам надо срочно развиваться сталинскими темпами, не заигрывать с Трампом, и ни в коем случает не запускать к себе Америку. А нас розовые очки и нет внятной позиции и это плохо.
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14 час.
Владимир Балобаев
Кто смотрел фильм Буратино-Трамп это кот Базилио,Алиса-Европа(два жулика и бандита) песня из кинофильма как раз по теме. На хвастуна не нужен нож,,ему немного подпоешь -И делай с ним, что хошь! (Расхвали его ) Ему покажешь медный грош -И делай с ним, что хошь!(пообещай снять санкции) Ему с три короба наврешь -И делай с ним, что хошь! (Пообещай ему стать другом а потом обмани).
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8 час.
ВБ
Владимир Балобаев
Не на ту кнопку нажал -продолжение.Сейчас говорят что Трампу нужны только ресурсы это ложь ему нужна и территория для своих военных баз. США продолжит политику уничтожения России.Сейчас Трамп торопится подписать с Зеленским соглашение о природных ресурсах,порта Одессы,дорог.Потом введёт свои войска для их защиты.Путин как обычно не рискнёт развязывать третью мировую.Дальше пройдут выборы президента - победу одержит нацист Залужный в команде у него Буданов(главный террорист) и другие нацисты. так что можно забыть что другие области на выборах захотят перейти в Россию честных выборов не будет если кто-то захочет их просто уничтожат.Трамп обещал после мирного договора вооружить Украину, за несколько лет она востановит свои войска.Потом Нато( хотя войска США уже являются войсками НАТО и уже будут находится на украине) введёт потихоньку свои войска начнут строить военные и морские базы(разве они отказывались уничтожить Россию). Без выхода России к Приднестровью будут искать способ захвата республики.Страны Нато посчитают это победой и наступит очередь захвата Калининграда.
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7 час.
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