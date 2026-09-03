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Царьград

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В Германии новый скандал. Атаковано оборонное предприятие Rohde & Schwarz

В Германии новый скандал. Атаковано оборонное предприятие Rohde & Schwarz

В столице Баварии совершено нападение на предприятие оборонно-промышленного комплекса Rohde & Schwarz.

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Сергей Кочегаров

Возрождение фашизма в чистом виде. Скоро начнут жечь смартфоны (книги жгли при Гитлере), потом начнут искать руку Москвы (раз коктейль Молотова значит Россия), ну а потом... Разбитая сопатка, потухшее сознание, отголоски памяти, белые флаги над рейхстагом... Такое уже трижды повторялось. Немцы, неужто забыли историю всех ваших рейхов?