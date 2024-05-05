В Грузии сорвана попытка госпереворота

После того как парламент Грузии во втором чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий необходимость декларировать доходы и расходы для всех НПО и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% общего бюджета, оппозиция попыталась захватить здание парламента, явно стремясь повторить успех «революции роз» ноября 2003 года.