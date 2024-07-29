Ребенок на велосипеде попал под колеса тойоты в Усольском районе

Это ДТП произошло днем 27 июля на улице Декабристов в селе Большая Елань. Предварительно полиция установила, что 43-летняя женщина за рулем тойоты сбила мальчика на велосипеде, который ехал по тротуару и неожиданно вырулил на проезжую часть.
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