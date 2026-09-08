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Вьетнамскому инвестору предоставили в аренду 330 гектаров сельхозземель в Волоколамске

Вьетнамскому инвестору предоставили в аренду 330 гектаров сельхозземель в Волоколамске

В Волоколамском городском округе вьетнамская агропромышленная компания «ТиЭйч — РУС Милк Фуд» получила земельный массив площадью 332,3 гектара для развития сельскохозяйственного производства.

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