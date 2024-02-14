Деньги, зрада, два дедка

Галина Чужая

Практически это будет странной помощью Украине. Практически-то эти миллиарды останутся ... в США. Они практически оказывают себе помощь для ВПК. Ведь снаряды-то выпускаются в США и когда они будут произведены одному богу известно. Так что та ещё помощь🤣🤣🤣🤣