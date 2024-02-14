Политика как он...
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Политика как она есть

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    Практически это будет странной помощью Украине. Практически-то  эти миллиарды останутся ... в США. Они практически ок...Деньги, зрада, дв...
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Деньги, зрада, два дедка

Деньги, зрада, два дедка

Я вам умную вещь скажу, только вы не обижайтесь (может даже не одну).Что бы кто там не говорил, а интервью Владимира Путина Такеру Карлсону – это главное событие февраля.

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Комментарии
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Галина Чужая
Практически это будет странной помощью Украине. Практически-то  эти миллиарды останутся ... в США. Они практически оказывают себе помощь для ВПК. Ведь снаряды-то выпускаются в США и когда они будут произведены одному  богу известно. Так что та ещё помощь🤣🤣🤣🤣
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17 час.
Тома
Вся война для обащения США и происходит! Люди, поймите, они хотят уничтожить украинцев, а сами обогатятся!
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11 час.

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