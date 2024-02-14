Я вам умную вещь скажу, только вы не обижайтесь (может даже не одну).Что бы кто там не говорил, а интервью Владимира Путина Такеру Карлсону – это главное событие февраля.
Деньги, зрада, два дедка
Комментарии
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Галина Чужая
Практически это будет странной помощью Украине. Практически-то эти миллиарды останутся ... в США. Они практически оказывают себе помощь для ВПК. Ведь снаряды-то выпускаются в США и когда они будут произведены одному богу известно. Так что та ещё помощь🤣🤣🤣🤣
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17 час.
Тома
Вся война для обащения США и происходит! Люди, поймите, они хотят уничтожить украинцев, а сами обогатятся!
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11 час.
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