Глава Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что россияне будут активнее рожать детей, если государство будет выделять на это больше денег и активнее оказывать семьям поддержку.
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