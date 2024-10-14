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Дочь Навального* Дарья начала работать в штабе Камалы Харрис

Дочь Навального* Дарья начала работать в штабе Камалы Харрис

Дочь Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья Навальная сообщила, что она начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис.

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