Автобус насмерть сбил пешехода в Уссурийске

В селе Новоникольск Уссурийского городского округа под колесами рейсового автобуса погиб пешеход. ДТП произошло утром в понедельник, 20 ноября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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