18-летняя девушка без одежды и со спутанным сознанием пыталась утром 26 декабря попасть в Казанский собор.
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18-летняя девушка без одежды и со спутанным сознанием пыталась утром 26 декабря попасть в Казанский собор.