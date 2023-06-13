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Прокуратура выявила нарушения при капремонте крыши на Дунайском проспекте

Стройматериалы упали вниз и повредили имущество жильцов. Прокуратура Петербурга выявила нарушения, которые допустили во время капитального ремонта крыши в доме № 33 на Дунайском проспекте.

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