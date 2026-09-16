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«Рубин» обсуждает с Иличем контракт по схеме 2+1 — серб хочет €1 млн в год и не готов идти на понижение зарплаты

«Рубин» обсуждает с Иличем контракт по схеме 2+1 — серб хочет €1 млн в год и не готов идти на понижение зарплаты

Как стало известно Sport24, «Рубин» обсуждает с сербским полузащитником Лукой Иличем условия контракта по схеме 2+1.

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