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Появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

Появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

СМИ опубликовали кадры с места обрушения надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург утром во вторник, 28 сентября.

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