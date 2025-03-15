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Царьград

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У ЕС осталась только дубинка. Евродепутат от Франции бьёт тревогу. В "свободном мире" отменяют выборы

У ЕС осталась только дубинка. Евродепутат от Франции бьёт тревогу. В "свободном мире" отменяют выборы

Бывший министр транспорта Франции, евродепутат от этой страны Тьерри Мариани бьёт тревогу в связи с арестом и недопуском до выборов румынского кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Хоть один нормальный вариант нашелся
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