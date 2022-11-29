ВОЗ дала новое название болезни из-за расистских шуток

©gemotest Во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что в 2022 году на фоне увеличения заболеваемости оспой обезьян в интернете и некоторых странах мира наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания в отношение заболевших лиц.
©gemotest Во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что в 2022 году на фоне увеличения заболеваемости оспой обезьян в интернете и некоторых странах мира наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания в отношение заболевших лиц.
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