Неизвестные представили «доказательства» против Хорнера, руководитель «Ред Булл» отверг обвинения

В интернете появились скриншоты предполагаемой переписки Хорнера с сотрудницей «Ред Булл». Через сутки после объявления «Ред Булл» о завершении расследования по делу Кристиана Хорнера неизвестные выложили в Google Docs 79 скриншотов из мессенджера WhatsApp с предполагаемой перепиской Кристиана Хорнера с одной из сотрудниц команды и отправили ссылку на архив более чем сотне журналистов и высшим руководителям «Формулы-1», включая исполнительного директора серии Стефано Доменикали и президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.