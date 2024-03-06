Работа Solana пришла в норму, поскольку биржа Binance устраняет нагрузку на блокчейн

Solana продемонстрировала заметную устойчивость на постоянно турбулентном рынке криптовалют. После значительного падения с пикового значения в 130 долларов до 70 долларов, собственная криптовалюта Solana, SOL, уверенно вернулась к отметке более 125 долларов.