Снегопады и похолодание до -20 градусов передают синоптики в Алтайском крае

В регионе похолодание ожидается 14 марта Погода во второй декаде марта в Алтайском крае будет неустойчивой и очень непредсказуемой: оттепели будут сменяться морозами, в большинство дней ожидается снег, а на выходных в регионе могут объявить штормовое предупреждение.