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Снегопады и похолодание до -20 градусов передают синоптики в Алтайском крае

Снегопады и похолодание до -20 градусов передают синоптики в Алтайском крае

В регионе похолодание ожидается 14 марта Погода во второй декаде марта в Алтайском крае будет неустойчивой и очень непредсказуемой: оттепели будут сменяться морозами, в большинство дней ожидается снег, а на выходных в регионе могут объявить штормовое предупреждение.

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