Психиатр вынес вердикт Волочковой, Губину и Глюкозе — крайняя степень невменяемости

Василий Шуров заявил, что у многих звезд есть проблемы с алкоголем. Глюк"oZa Кадр из видеоПсихиатр-нарколог Василий Шуров на шоу «В гостях у Ханги» заявил, что у многих звезд отечественного шоу-бизнеса есть серьезные проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
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