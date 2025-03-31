Психиатр вынес вердикт Волочковой, Губину и Глюкозе — крайняя степень невменяемости

Василий Шуров заявил, что у многих звезд есть проблемы с алкоголем. Глюк"oZa Кадр из видеоПсихиатр-нарколог Василий Шуров на шоу «В гостях у Ханги» заявил, что у многих звезд отечественного шоу-бизнеса есть серьезные проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.