Ярославец, чтобы не лишиться свободы, выплатил долг по алиментам на дочь

В Ярославле мужчина, чтобы не оказаться в местах не столь отдаленных, погасил долг по алиментам. Официально безработный ярославец должен был отчислять на содержание 14-летней дочери четверть своих доходов, но не делал этого.
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