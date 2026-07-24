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Провинция.ру

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Ярославец, чтобы не лишиться свободы, выплатил долг по алиментам на дочь

Ярославец, чтобы не лишиться свободы, выплатил долг по алиментам на дочь

В Ярославле мужчина, чтобы не оказаться в местах не столь отдаленных, погасил долг по алиментам. Официально безработный ярославец должен был отчислять на содержание 14-летней дочери четверть своих доходов, но не делал этого.

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