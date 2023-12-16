Победители чемпионата «Профессионалы» и их наставники получат премии Смольного

Премия за первое место в отборочном этапе чемпионата составит 100 тыс. рублей. Александр Беглов подписал постановление, согласно которому победители и призёры чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, а также их наставники получат премии правительства Петербурга.
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