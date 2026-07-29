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Газета.ру

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Ars Technica: мужчина 18 месяцев отсидел в тюрьме из-за ошибки в нике

Ars Technica: мужчина 18 месяцев отсидел в тюрьме из-за ошибки в нике

Житель канадской провинции Новая Шотландия Брэндон Клайме провел 18 месяцев в тюрьме после того, как полиция по ошибке связала его с преступлением из-за неверно указанного имени пользователя в мессенджере Kik.

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