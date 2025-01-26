Еще 22 км по Черноморскому побережью предстоит очистить от мазута

Еще 22 км по Черноморскому побережью предстоит очистить от мазутаВ оперштабе показали, как распределены участки, закрепленные за 18 муниципалитетами Краснодарского края и волонтерами, и сотрудниками МЧС, которые еще предстоит очистить от нефтепродуктов.
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