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Регионы России

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Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в Google Play

Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в Google Play

Компания Google объявила о запуске новой функции, позволяющей пользователям Android запускать приложения, созданные с помощью искусственного интеллекта, напрямую на своих устройствах через Google Play без обязательной публикации в магазине для широкой аудитории.

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