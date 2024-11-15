Останки древних охотничьих собак обнаружили в Иркутской области

Новое открытие российских археологов на стоянке Усть-Хайта I, расположенной в 120 километрах от Иркутска, свидетельствует о раннем использовании собак для охоты в южной Восточной Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд.
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